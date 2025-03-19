  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika AK Partili Sürekli ve Hızal yeni görevlerine başladı

AK Partili Sürekli ve Hızal yeni görevlerine başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Partili Sürekli ve Hızal yeni görevlerine başladı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası yeni görevlendirmeler açıklanmaya devam ediyor.

AK Partili Sürekli ve Hızal yeni görevlerine başladı

AK Parti İzmir eski İl Başkanı ve eski milletvekili Avukat Kerem Ali Sürekli, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak atanırken, AK Parti'nin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Sürekli yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Sn. Belgin Uyar'ın tensipleriyle, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Takdirleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA