AK Partili Sürekli ve Hızal yeni görevlerine başladı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası yeni görevlendirmeler açıklanmaya devam ediyor.

AK Parti İzmir eski İl Başkanı ve eski milletvekili Avukat Kerem Ali Sürekli, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak atanırken, AK Parti'nin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Sürekli yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Sn. Belgin Uyar'ın tensipleriyle, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Takdirleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.