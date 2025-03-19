Pazarcılardan Karabağlar Belediyesi’ne protesto

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye tarafından esnafa uygulanan katı atık vergisine isyan eden pazarcılar, belediye binası önüne giderek sebze ve meyveleri yere döktü. Tezgah başına yıllık 250 bin lirayı bulduğu öne sürülen katı atık vergisi talebine karşı çıkan esnaf, Belediye Başkanı Helil Kınay'a tepki gösterdi. Pazarcı esnafından Murat Acar, bu karar geri alınmazsa pazar yerlerini açmayacaklarını söyledi. Eylem sonrası Karabağlar Belediyesi'nden açıklama geldi. Yazılı açıklamada, "Belediyemiz, Pazarcılar Odası ile istişarelerde bulunmuş ve Oda ile haftalık tezgâh başına 100 TL, aylık 400 TL olarak belirlenen ücret konusunda mutabakata varılmıştır. Katı atık tarifeleriyle ilgili süreç paydaşlarla ve ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmeye devam edilecektir" denildi.