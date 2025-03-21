Osimhen çılgınlığı Avrupa’yı sardı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen ile ilgili her yeni gün farklı iddia ortaya atılıyor. Bu kez de İngiltere'den Daily Mail, Nijeryalı yıldız için flaş bir haberi gündeme getirdi. Premier Lig devi Chelsea'nin Osimhen için büyük bir adım attığı ve kulübün Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini karşılamak için 11 oyuncusunu satmayı planladığı öne sürüldü. FFP kurallarına takılmak istemeyen kulübün kadrosundaki Kepa, Gilchrist, Chalobah, Disasi, Chillwell, Sterling, Chukwuemeka, Veiga, Joao Felix, Broja ve Datro Fofana'yı gözden çıkardığı bu satışları gerçekleştirebilirse 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katacağı kaydedildi. Diğer taraftan Chelsea'nin yanısıra Galatasaray da Osimhen'i kadrosunda tutmak istiyor. Bu sezon 30 müsabakada 26 gol ve 5 asistle dikkatleri çeken başarılı golcü takımına büyük katkı sağlarken, iki kulüp arasındaki rekabette kimin galip geleceği şimdiden merak konusu oldu.