AB’ye net mesaj: Stratejik pusulanızı artık belirleyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macaristan'ın, Türkiye- AB ilişkilerini canlandırmak için çaba gösterdiğini belirten Fidan, "Sahip olduğumuz kabiliyetlerle Avrupa'nın istikrar ve refahına önemli katkılarda bulunabileceğini söyledik. Geldiğimiz noktada AB'nin stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz" dedi.

ORTAK MENFAATLER

Fidan, "Türkiye-AB ilişkilerinin bazı AB üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa güvenliğine dair atılacak adımların Türkiye ile planlanmasının ortak menfaatimiz için elzem olduğuna inanıyoruz. Amerika'nın öncülüğünde devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini baştan beri destekliyoruz. Başta NATO olmak üzere Macaristan'la beraber pozisyonumuz bu. Yeni Amerikan yönetiminin bu gündemi ilerletiyor olmasını görmek bölgemiz açısından, insanlık açısından sevindirici bir gelişme. Umarız en kısa sürede kalıcı ateşkese ulaşırlar" diye konuştu. Suriye'de barış ve istikrar çabalarının baltalanmaya çalışıldığını vurgulayan Fidan, "Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Anayasa bildirgesi yayımlandı. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü esas alan bu belge ayrılıkçı hareketleri reddetmektedir. Bildirge herkes için eşit vatandaşlık hakkını garanti altına almaktadır" ifadelerini kullandı. Macar Bakan Szijjarto da 3 yıldır Türkiye ve Macaristan'ın Ukrayna savaşı konusunda barıştan yana olduğunu belirterek, Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye ve Rusya buna dahilse konuşulabileceğini vurgulayarak, Avrupa'da ideolojik fanatiklerin aksi görüş bildirdiğini söyledi. Macar Bakan, "Dışlayarak değil konuşarak sonuca ulaşabiliriz" dedi.