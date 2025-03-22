“CHP’nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır"

21 Mart Nevruz Günü Anma Programın'nda konuşan Başkan Erdoğan, 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmek için hazır olduğunu söyledi. Kalabalığa seslenen Erdoğan, "Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım. Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz" dedi.

TÜM COĞRAFYANIN BAYRAMI

Başkan Erdoğan "Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor. Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir" dedi.

"HANÇERİ SÖKÜP ATACAĞIZ"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Türk dünyasını ortak anma ve kutlama günü olacak ve böylece birliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir. Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık. Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp atacağız" dedi.

"VAHİM BİR SORUMSUZLUK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "CHP genel başkanını çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağa kadar battığı yolsuzluk, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin sadece belediyeler çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımız tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz" şeklinde konuştu.

"BİR AVUÇ SOYGUNCU"

Türkiye'nin sokakta bulunmuş bir ülke olmadığını söyleyen Erdoğan, "Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize etmeye çalışarak vatandaşın huzurun kaçırmayın. Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Nevruz kutlamasındaki konuşması öncesinde 'Nevruz ateşini yaktı. Nevruz ateşi, baharın gelişi olarak yapılan bu kutlamalarda sembolik bir önem taşıyor. Erdoğan'ın ateşi yaktığı sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan da yanında bulundu. Erdoğan, daha sonra geleneğe uyarak yaktığı 'Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Erdoğan'a yanındaki heyet de eşlik etti.