İzmir’de toplantı ve gösteri yasağı

İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan - 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. İzmir Valiliği'nin ardından Ankara ve Manisa Valiliklerinden de benzer açıklama geldi. Her iki ilde de 5 gün süreyle aynı önlem alındı. Öte yandan İstanbul Valiliği, bazı cadde ve sokakların bugün saat 14.00'e kadar kapalı olacağını duyurdu.