Sosyal medya provokatörü 54 şüpheli yakayı ele verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

54 şüphelinin yakalandığını, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.