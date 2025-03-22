“Yargı sürecine müdahale asla kabul edilemez”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan protesto çağrılarına ilişkin AK Partililerden uyarı ve eleştiriler geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı muhalefet gruplarının vatandaşları sokak gösterilerine davet ettiğini belirterek, bu tür girişimlerin ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit edebileceğini söyledi.

"SORUMLUSU ÖZEL"

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bursalı, yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Açıklamasında, hiçbir kişi veya kurumun bu sürece müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizen Bursalı, "Yaptıklarından ve

yapmadıklarından emin olan kimse bağımsız ve tarafsız mahkemelerde hakim karşısına çıkmaktan korkmamalı. O yüzden vatandaşlarımız sağduyu ve sükunet içinde bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeli" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise, Özel'e tepki gösterip uyardı. İnan açıklamasında, "İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin" ifadelerini kullandı. Özel'in vatandaşları sokağa çağırdığını hatırlatan İnan, "Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin" diye belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıkarak, "Satın alınmış delegelerin ve ipotek edilen iradelerin desteğiyle koltuk bekçiliği yapan bir siyasi figür; sorumsuzca, aymazca davranarak artık eski Türkiye'nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu. İçinde besledikleri suçluluk duygusundan ötürü bağımsız yargının sonuçlanmasını bekleyemedi. Gencecik insanları, aralarına provokatörler gireceğini bile bile istismar ederek sokaklara sürdü. Polisimizin yaralanmasına sebep oldu" dedi.