Bakan Fidan da katılıyor:8 ülke Gazze için bir araya geliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı- Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri bugün Mısır'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda gündem, daha önce yine Mısır'da kabul edilen Gazze planının hayata geçirilebilmesi için yapılabilecekler olacak. Gazze Temas Grubu'nun 8 üye ülkesinin bakanları ile Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterleri, Gazze için bir kez daha bir araya geliyor. Fidan toplantıda, Türkiye'nin, 4 Mart'ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen, Gazze'nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit edecek. Gazze'de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulayacak.

ORTAK ÇABALAR

İnsani yardımların yeniden başlatılmasının hayati öneme sahip oluğuna dikkat çekecek. Toplantıda Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları da ele alınacak. Gazze Temas Grubu, 11 Kasım 2023'te Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Öte yandan Fidan dün Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile görüştü.