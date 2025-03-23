MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’den CHP’ye tepki: Hırsızlık yapmaya hakkınız yok

MHP İzmir İl Başkanlığı, dün Balçova'da iftar programı düzenledi. İftar programına, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yanı sıra iş ve ticaret dünyasından çok sayıda isim katıldı.

'SUÇ ÖZGÜRLÜĞÜ YOK'

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "CHP'nin bu tavrı sakat, hastalıklı ve şaibelidir. Ne acı ve düşündürücüdür ki, CHP'nin 'Cumhurbaşkanı adayımız' diye ortaya çıkardığı şahıs, belediye başkanı olarak beceriksizliği ve başarısızlığı ile müsemma bir şahsiyettir. Bu şahıs şu anda da ülke gündemimizi sahte üniversite diploması, milyonlarca lirayı bulan yolsuzlukları ve terör örgütüne para aktarma iddialarıyla işgal etmektedir. Bizim bu konuda tavrımız nettir. Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve erişilmez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimse seçildim diye bu ülkede arsızlık yapma, hırsızlık yapma ve yolsuzluk yapma hakkına sahip değildir. Bin yıllık devlet geleneğine sahip büyük Türk Devleti büyük Türk Milleti kime ne yapacağını nasıl davranacağını çok iyi bilir. Binlerce yıllık tarihimiz, büyük devletler kuran milli kudretimiz, varlığımızı ve geleceğimizi aydınlatmaktadır Türk milletini kutlu yarınlara yürüyüşe geçmiştir" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE ŞİFA DİLEDİ

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP lideri Devlet Bahçeli için acil şifalar dileyerek, "Liderimizin başlattığı, 'terörsüz Türkiye' projesi milletimizden karşılık görmüş, büyük buluşmaya ve kucaklaşmaya dönüşmüş, terörden beslenen mihrakları ve Türkiye'yi terörle tehdit edenleri bir bir ortaya çıkarmıştır. Genel Başkanımızın 7 Ekim tarihinde iç cephemizin tahkimi, PKK ile Kürt kardeşlerimizin ayrıştırılması için başlattığı, 'Amerika'nın size devlet kuracağım', 'CHP'nin size devlet vaat ediyorum', dediği bir ortamda, risk alarak; süreç yok! 'Ya silahlar gömülecek ya da silahlarıyla birlikte gömülecek' üslubuyla, PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayırmaya, kucaklaşmaya, bir olmaya, birlik olmaya yönelik yaptığı çalışmaya güvenimiz ve desteğimiz sonsuzdur. Bu noktada Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımızın attığı adımların ve sözlerin tam anlamıyla arkasındayız" dedi.Veysel Şahin'in konuşmasının ardında kürsüye çıkan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, CHP'nin gençleri kullandığını, gençlerin sağduyulu olması gerektiğini belirterek, "Ama bugün meydanlarda görüyoruz ki yolsuzluk ve ahlaksızlık çukurunda boğulanların kendini kurtarmak için sahaya sürdükleri maskeli piyonları var. Sokağa çağıran kaosa çağırır. Suç isnat edilen CHP'li, İhbar eden CHP'li ama suçlu iktidar öyle mi, hadi oradan. Kirli ellerinizi tertemiz gençlerimizin üzerinden çekin. Türkiye'nin Suriye meselesinde bölgesinde ve küresel çapta güçlü bir aktör olduğunu tüm dünya artık kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

'ASIL CHP DİKTATÖRDÜR'

AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "'Demokrasi düşmanı denilince akla tek parti gelir. Türk demokrasi tarihinde darbeci parti denilince akla CHP'nin geliyor. Demokrasi düşmanı denilince akla tek parti gelir. Diktatörlük denilince akla tek parti gelir. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu zamana kadar FETÖ'cü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcüsü, aparatı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 14 Mayıs öncesi alçak FETÖ'cülerin geri döneceğiz nutukları, CHP sayesinde atılmıştır. Özgür Özel eğer birilerine saldırmak istiyorsa iddiaları bir senedir dile getiren kendi partililerine saldırmalıdır. Milletimiz size güvenmiyor. Milletimiz nasıl çalıp çırptığınızı çok iyi biliyor" dedi.