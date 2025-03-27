Afyonkarahisar’da 7 milyon liralık zarar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

YASAYA AYKIRI İŞLEMLER

Teklif, AK Parti belediye meclis grubu tarafından usul ve yasaya aykırı olarak görülerek itiraz edilse de, CHP meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Karara göre, taşınmazın belediyeye ait hissesi olan bin 181 metre karesi encümen kararı neticesinde metrekare fiyatı 10 bin 500 liradan olmak üzere 14 milyon 501 bin 655 liraya YÜNTAŞ'a devredildi. Devrin ardından AK Parti Belediye Meclis Üyesi Av. Mahmut Ekici, devrin ve satışın yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile olayı yargıya taşıyarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ekici, "YÜNTAŞ A.Ş., arazinin belediyeye ait olan kısmını devraldıktan 6 gün sonra araziyi diğer parselle birleştirerek 5 bin 138 metrekare olan taşınmazı 47 milyon 8 bin 209 lira bedelle Oppio İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Turizm Petrol İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satmıştır. Söz konusu arazinin rayiç bedeli ise 53 milyon 950 bin 155 liradır. Yani satış ile aradaki rayiç bedeli arasındaki fark 6 milyon 941 bin 945 liradır" diye konuştu.