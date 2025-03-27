Afyonkarahisar’da 7 milyon liralık zarar

Burcu Köksal yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi'nde 1 Kasım 2024 tarihli Olağan Meclis Toplantısı Gündem'ine eklenen madde ile Belediyeye ait Ertuğrul Gazi Mahallesi 3533 Ada 13 Parselde bulunan hissenin 3194 sayılı Kanun'un 17. Maddesi gereğince bedel tespiti suretiyle diğer hissedarlara satılması teklif edildi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
YASAYA AYKIRI İŞLEMLER
Teklif, AK Parti belediye meclis grubu tarafından usul ve yasaya aykırı olarak görülerek itiraz edilse de, CHP meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Karara göre, taşınmazın belediyeye ait hissesi olan bin 181 metre karesi encümen kararı neticesinde metrekare fiyatı 10 bin 500 liradan olmak üzere 14 milyon 501 bin 655 liraya YÜNTAŞ'a devredildi. Devrin ardından AK Parti Belediye Meclis Üyesi Av. Mahmut Ekici, devrin ve satışın yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile olayı yargıya taşıyarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ekici, "YÜNTAŞ A.Ş., arazinin belediyeye ait olan kısmını devraldıktan 6 gün sonra araziyi diğer parselle birleştirerek 5 bin 138 metrekare olan taşınmazı 47 milyon 8 bin 209 lira bedelle Oppio İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Turizm Petrol İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satmıştır. Söz konusu arazinin rayiç bedeli ise 53 milyon 950 bin 155 liradır. Yani satış ile aradaki rayiç bedeli arasındaki fark 6 milyon 941 bin 945 liradır" diye konuştu.
AK Parti Belediye Meclis Üyesi Av. Mahmut Ekici
ZARAR SANILANDAN BÜYÜK
Ekici ayrıca, yaptıkları araştırmada zararın daha büyük olduğunu ifade ederek, "Konu ile alakalı üç tane SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanından arsanın değeri ile ilgili görüş alınmıştır. Bu görüşlerde taşınmazın değerinin 92,5 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olabileceğine dair görüş belirtmişlerdir. Belediye şirketi sıfatına haiz olan YÜNTAŞ A.Ş.'nin söz konusu taşınmazın satış günü itibariyle nakit ihtiyacının olmaması ve taşınmazın satış bedeli ile rayiç bedeli arasında son derece önemli bir fark olması kamu zararı doğmasına neden olmuştur" ifadelerini kullandı. Öte yandan, suç duyurusunun üzerine savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.