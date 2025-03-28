MSB’den Yunanistan’ın hadsizliğine sert yanıt

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Yunanistan Ordusu'na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kaynaklar, "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" dedi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk ise, son bir haftada 14 teröristin etkisizleştirildiğini açıkladı. Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.