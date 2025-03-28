‘Savunma sokakta değil yargıda yapılır’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden dezenformasyon yapılmasını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunulmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

'YARGIYA GÜVENİN'

Anayasa'nın 138. maddesinde mahkemelerin bağımsızlığının düzenlendiğini hatırlatan Tunç, hakimlerin Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdiğini ifade etti. Bakan Tunç, "Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa bununla ilgili olarak gerekli soruşturmanın yapılmamasını yargı makamlarından beklememek hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir" şeklinde konuştu.