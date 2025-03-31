‘CHP bu yolsuzlukların bedelini en az 50 yıl öder’

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay dün katıldığı bir programda Türkiye gündemini değerlendirdi. Akçay, CHP'nin siyasi kargaşayla bir şeyler elde etmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'nin çok önemli birtakım hadiselerin içinden geçtiğini vurgulayan Akçay, "MHP grubu olarak üzerimize düşen görevleri, hassasiyetleri yerine getiriyoruz. Artık haftalardır ne olacak bu CHP'nin hali demeye başladık. Bu hadiseler Cumhuriyet tarihinin en önemli yolsuzluk hadiseleridir" dedi.

'MİLLİ ÇIKARLAR'

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar Türkiye'nin milli çıkarlarını savunmadı ancak Avrupa'nın hatta Yunanistan'ın çıkarlarını savunur bir duruma geldi. Şimdi soruyorum; Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na dış politika danışmanı neden gerekli olur? Adam bu operasyonlar yapıldığı günlerde Yunan televizyonlarına bağlanıyor ve Yunanistan'dan destek isteyecek kadar zillete düşürüyorlar kendilerini. Peki Yunanistan ne yaptı? 200 gün sonra Atina sokaklarında kendi askeri birliklerini yürütürken toplu halde Türkiye'ye ve Türk milletine hakaretler ve küfürler yazdırıyor. İSKİ skandalının bedelini 25 yıl ödeyen CHP, bu yolsuzluk hadiselerinin bedelini de en az 50 yıl öder."