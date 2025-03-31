Körfez’den 200 bin ton çamur çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2 tarama ve 4 taşıma gemisi ile birlikte Körfez'de başlattığı temizlik çalışmalarında üç buçuk ayda 200 bin ton çamur çıkarıldı. Hedef ilk etapta 1 milyon ton dip çamuru temizlemek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde sirkülasyonu sağlayarak denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarında üç buçuk ayı geride bıraktı. Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 2 tarama ve 4 taşıma gemisi ile birlikte Körfez'in tabanından 200 bin ton çamur çıkarıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Tarama çalışmalarımız Körfez'in sığ noktalarında 3,5 kilometre uzunluğunda 200 metre genişliğindeki alanda devam edecek. Dip tarama faaliyetlerimizin ikinci etabında yaklaşık 3 milyon ton dip çamuru tarayacağız" diye konuştu.