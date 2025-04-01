Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemdeki olaylar ve gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini belirten Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

'SİLAHLAR BIRAKILMALI'

İmralı'dan yapılan tarihi çağrıdan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır. Bu nedenle birçok dinamik dikkatli yönetilmeli. İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.