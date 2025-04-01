MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Bayram boyunca siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı devam ediyor. Dün program kapsamında bir ilk yaşandı ve DEM Parti heyeti MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaştı. MHP heyetinde başkanlığı Zuhal Topçu yaparken DEM Parti'de ise Ayşegül Doğan başkanlık etti. Görüşmede önemli mesajlar verildi. Zuhal Topçu, "Sayın Genel Başkanımız, ilk adımları attı. Umarım bundan sonra Türkiye için önemli bir süreç olur. Bahçeli, siyasi figür dışında bilge lider olarak sürece katkı yaptı" dedi. Ayşegül Doğan ise "Türkiye tarihsel bir fırsatla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, daha özgür ve kapsayıcı olması için riskleri bertaraf etmesi gerekiyor" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK

AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı. Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı. MHP Genel Sekreteri Büyükataman da ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selam ve bayram tebriklerini iletti. Gazze'de yaşananları görüp sesini çıkarmayanların vicdanlarının karardığını vurgulayan Büyükataman, yaşanan acıların son bulması dileğinde bulundu.