‘Özel yalan söylemeye devam ediyor’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank önemli değerlendirmelerde bulundu. Varank, "Yolsuzluk soruşturmalarındaki araştırmalarda da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de, alışkanlık olarak yine bol sıfırlı rakamlarla konuşuyorlar. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım' demişti. O yalandan başlayarak seri halinde yalan söylemeye devam ediyor" dedi.

'O ALANINA SIĞMAZ'

Varank konuşmasına şöyle devam etti: "Özgür Özel bir miting alanı tartışması üzerinden polemik çıkarmaya çalışmış. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Aslında ortada hava fotoğrafları var, insanların çekilmiş fotoğrafları var. O hava fotoğraflarıyla, o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan, yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir. Ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını örtmeye çalışıyor. Nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa, o miting alanına 2 milyon 200 bin kişinin gelmesi de mümkün değil. Bir Genel Başkan'a yalan söylemek yakışmıyor" ifadelerini kullandı