Ankara’dan Paris’e mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile görüşmelerde bulunacak.

ÖNEMLİ KONULARA VURGU

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye - AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Bakan Fidan'ın görüşmelerde şu konuları vurgulaması bekleniyor: Türkiye- AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeyerek stratejik bir perspektifte ele alınmasının önemi, Türkiye- AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün artırılmasının önemi, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğu ve barışa giden süreçte tüm Müttefiklerin yakın bir iş birliği içinde çalışması gerektiği ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG varlığının sonlandırılması ve DEAŞ'a karşı mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentiler...