Bakan Şimşek duyurdu: AB ile daha güçlü işbirliklerine hazırız

KÜRESEL TİCARET KONUSU Toplantının açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak. Bakan Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasının önemine dikkat çekti ve AB ile daha güçlü işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."