‘Mahkemelerin kararı haklılığımı resmen kanıtladı’

Marmaris Belediyesi'nin 2019-2024 döneminde Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Oktay, imar izni 1987 yılından bu yana devam eden Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk İnşaatı'nın ruhsat yenileme evraklarını imzaladığı gerekçesiyle partisi CHP tarafından disiplin soruşturmasına maruz bırakılmıştı.

'HEPSİNİN BİLGİSİ VARDI'

Gerçekleştirdiği basın toplantısında görev yaptığı süre içerisinde "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım" diyerek partisi CHP'nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı için hem yerel mahkemenin hem de bölge idare mahkmesinin hukuğa uygun kararı vermesini de "Bu sürpriz değil beklenen bir karardı" diye konuştu. Oktay, gerek yasalara gerekse parti tüzüğüne aykırı bir davranışı olmamasına rağmen CHP'nin kendisi hakkında başlattığı disiplin soruşturmasının şaşkınlığını yaşadığını kaydetti. Atadan CHP'li bir siyasetçi olmasına karşın mevcut CHP yönetimi tarafından kendisine karşı yapılan bu uygulamanın ilk defa kendi başına geldiğini ileri süren Mehmet Oktay, 'siyasi operasyon ve itibar suikasti' olarak adlandırdığı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'KARAR SÜRPRİZ DEĞİL'

Oktay, "İnşaat 1986-1987 yıllarında başlamış. Ruhsatı da o yıllara dayanıyor. Belediye yönetimi olarak görev süremde yasalar neyi emrediyorsa onu yaptık. Bu olay, normal şartlarda doğrudan parti tüzüğü ile bağlantılı bir şey değil. Kamu yönetimi ile ilgili idari uygulama. Ben kamu yönetimi ile ilgili idari bir suç işlemedim. Partiler kendi tüzüğü ile idare edilir ben bir parti suçu da işlemedim. Hiçbir kusurumuz, yasalara aykırı bir uygulamamız yokken niçin bu denli saldırılıyor. Bu yatırım muhafazakar kitleye dönük bir yatırım olmasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. İnşaat ile ilgili üst üste hem Muğla'daki yerel mahkemenin hem de İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin projenin hukuka uygun olduğu yönündeki kararlarının aslında kendi haklılığını ortaya koyduğunu belirten Oktay, "Gayri yasal bir şeyim yok. Bunu mahkeme kararları da göstermiştir. İlk günden beri yasalar neyi uygun görüyorsa o yönde hareket ettik" dedi.