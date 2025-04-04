AK Parti teşkilatı hedefe odaklandı

Ramazan ayı içerisinde her gün 81 ilde vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti teşkilatları, 'Gönül Sofrası' programı ile 1 milyon vatandaşa ulaşırken, 'iftara 5 kala' programı ile de 800 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirmişti. Ortaya çıkan verilerin ise raporlanarak genel merkezde gündeme getirilecek.

TEŞKİLAT SAHAYA İNECEK

Bayramın sona ermesi ile birlikte AK Parti teşkilatı sahaya inecek. Birçok bölgede vatandaşlar ile bir araya gelecek olan AK Parti teşkilatları, ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da koyduğu 2028 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanma hedefine uygun çalışmalarına hız verecek. AK Parti teşkilatları 81 ilde sahada gerçekleştirecekleri çalışmalar ile vatandaşların dertlerini yakından dinleyerek, 2028 seçimlerine hazırlıklarını sürdürecek. Bu süreçte de Nevruz Bayramı gibi çalışmaların da sonuçlanması bekleniyor.

TAM KADRO ÇALIŞACAKLAR

AK Parti kaynakları, ana muhalefetin milleti provokasyonlar ile ayakta tutmaya çalıştığına dikkat çekerken, ana muhalefet kanadının boykot ve yolsuzluk soruşturmaları ile kendisini gündemde tuttuğunu belirtti. Kaynaklar, "Biz AK Parti olarak yeniden yüzde 50 oy hedefine kilitlenmiş durumdayız. Bu hedefi yakalamak için zaman mefhumu gözetmeksizin tam kadro çalışacağız" diyerek sahadaki çalışmalarına vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hedeflerinin yüzde 50'nin altına düşmemek olduğunu belirtmişti.

KAMPLAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Başkan Erdoğan, 2029 yerel seçimleri için de, "Büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" demişti. Erdoğan konuşmasının devamında, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk-Kürt-Alevi- Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olacak kucaklayacağız. Milletimizim kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Bin yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberlerinde süreçleri yürütüyoruz. Hedefimiz seçimlerde ipi göğüslemek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne gireceğiz. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanmıştı.