Dünyada ‘Sıfır Atık’ kutlamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı ve kurucusu olduğu Sıfır Atık Hareketi, bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlandı. Özel gün kapsamında New York, Roma, Brüksel, Viyana, Paris ve Gaboron başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında çeşitli panel ve etkinlikler düzenlendi.

6 ÜLKEDE ETKİNLİK YAPILDI

BM Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararının oy birliğiyle kabulüyle ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında New York, Roma, Brüksel, Viyana, Paris ve Gaboron'da düzenlenen çok sayıda etkinlik ve panelde Emine Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı. Videoda bu yıl Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 3'üncü yılının kutlandığını belirten Emine Erdoğan, geri kazanımın önemine ve gerekliliğine dikkat çekerek bu seneki kutlamalar için "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasını seçtiklerini ifade etti. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" başlıklı panel düzenlendi. FAO'nun Roma'daki genel merkezinde düzenlenen panele Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de katıldı. Büyükelçi Ülgen, "First Leydimiz, ekselansları Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Hareketi ulusal bir girişimden gerçek anlamda küresel bir çabaya dönüştü" dedi. Avusturya ve Fransa'da etkinlikler düzenlendi.