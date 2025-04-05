Menderes’teki istifa depremi dengeleri değiştirdi

CHP'nin İzmir Menderes İlçe Örgütü'nde sular bir türlü durulmuyor. Son bir yılda meydana gelen kavgalar ve yaşanan huzursuzluklarla gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Menderes Belediyesi'nde bu sefer de istifa krizi patlak verdi. Menderes Belediye Meclisi, komisyon seçimleri yüzünden karışırken bu kez de CHP'li 5 meclis üyesi partiden istifa etti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in durumdan rahatsız olduğu iddia edildi

Liman Dönmez

Barış Gürsoy

Yumruklu saldırıya uğradığını öne süren Harun Bila da istifa edenler arasında yer aldı

Mehmet Ali Akar

İlker Pala

SÖNMEZ'LE GEÇİNEMEDİLER

Adı geçmişte birçok olaya karışan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'le anlaşamayan Barış Gürsoy, Mehmet Ali Akar, İlker Pala, Liman Dönmez ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında Rüzgar Sönmez ve Emrah Işık tarafından darp edildiğini öne süren Harun Bila, partilerinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis üyelerinin istifa dilekçelerini CHP İlçe Başkanlığına verdiği belirtildi. CHP'li 5 meclis üyesinin partilerinden istifa etmesi ilçe gündemine bomba gibi düştü. İstifalar Belediye meclisinde dengeleri de alt üst etti. 5 meclis üyesinin istifa etmesi ile birlikte CHP'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 19'dan 14'e düştü. Mecliste AK Partinin 12, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor. İstifa eden meclis üyelerinin Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etmesi halinde bundan böyle mecliste dengelerin muhalefet lehine değişebileceği ifade ediliyor. CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, istifa olayını doğruladı.

"BAŞKANIN HABERİ VAR"

Ersin Gür, istifaları 6 Nisan'da yapılacak CHP Kurultayı sonrası işleme alacaklarını belirterek, "Bu konudan Belediye Başkanımız İlkay Çiçek ve il yöneticilerimizin de haberi var. İstifa kararı alan arkadaşların, Rüzgar Sönmez ile anlaşamadıklarını herkes biliyor. Konuyu, kurultay sonrası gündeme alıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı. CHP'den istifa edenlerin partilerinin meclisteki gücünü zayıflatmasıyla birlikte AK Parti ile beraber hareket edip etmeyecekleri de merak konusu oldu.