‘Türk dünyası teknoloji ve bilimde güçlenmek zorunda’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'ın Hive şehrinde İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansta katılımcılara hitap etti.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

TARİHİN önemli dönüm noktalarından birisinin yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle son on yıllar içerisinde dünyada ortaya çıkan gelişmelerin, Türk dünyasını topyekun yükselen bir yıldız olarak ortaya koyduğunu vurguladı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin bilim ve teknolojideki önemli başarısı, aslında 300 milyonluk Türk dünyası için de en azından bu alanda çok önemli bir örnek, çok önemli bir başarıdır. Bu çerçevede özellikle yüksek teknolojiler başta olmak üzere teknolojinin her alanında Türk dünyası olarak, farklı ülkeler olarak işbirliğini gerçekleştirmek, geliştirmek ve artırmak zorundayız" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtladı.