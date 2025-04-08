Canına kıymadan önce mektup bıraktı: ‘Suçlu İmamoğlu’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tapularını vermediği kooperatif mağdurlarından Hikmet Kışla'nın canına kıydığı ortaya çıktı. Ayrıca Kışla'nın, intihar etmeden önce "Suçlu Ekrem İmamoğlu" notu bıraktığı öğrenildi. İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde 1993 yılında Gülseren Yapı Konut Kooperatifi kuran hak sahipleri, belediyeden ruhsat alarak 23 dönüm arsa üzerine 16 apartman inşa etti. Tapu almak için müracaat eden hak sahipleri, arazinin tapusunun imar düzenlemesi ile Beylikdüzü Belediyesi üzerine kaydedildiğini öğrendi. Dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen kooperatif yetkilileri, bir sonuç alamadı.

Hikmet Kışla

'RUHSAL SIKINTILAR YAŞADI'

Bu dönemde Hikmet Kışla isimli tapu mağduru vatandaş yaşanan süreçle konuyla yakından ilgilendi. Kışla, "Sizin buralarda hiçbir hakkınız yok" cevabını alınca bunalıma girdi. Kışla, "Suçlu Ekrem İmamoğlu" yazılı not bırakarak intihar etti.

Ramazan Kışla

Kışla'nın yeğeni Ramazan Kışla, amcasının süreci anlatarak, "2015 senesinden beri emlak beyannamesi ödüyoruz. Tapumuzu almayı beklerken, tapularımızın Beylikdüzü Belediyesine geçmiş olduğunu öğrendik. Biz tapu beklerken, yapmış olduğumuz ruhsatlı yapıların tapularını belediyeye aktardılar. Amcam konuyla ilgili cevap alamadı. Ruhsal olarak da sıkıntı yaşıyordu. İntiharından hemen önce toplantıya geldiği zaman 'İmamoğlu ile görüştüm, hiçbir yerimizin ve hakkımızın olmadığını söyledi' dedi. Morali çok bozuktu ama biz hiçbir zaman şüphelenmedik böyle bir şey olacağından" şeklinde konuştu.