Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Meselenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yazılı basın açıklaması yaptı. Terörsüz Türkiye gayesinin tavsamadan ve daha fazla uzamadan gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "On yıllara sari bu melanet ortadan kalkmalıdır. 27 Şubat İmralı çağrısı karşılık bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ADIMLAR TAKDİRE ŞAYAN"

Bahçeli açıklamasının devamında, "Cumhur İttifakı olarak samimi, sabırlı, duyarlı, dürüst, yapıcı mahiyetli siyasi ve milli duruşumuzun son etabı ülkemizin terör kamburundan tamamen kurtulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır. Meselenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. DEM Parti'nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizde olduğuna tam inanç ve bağlılık göstererek külllerinden doğan Anka Kuşu'nun cihana kanat açmasına, kutlu ülkülerimize adım adım ulaşılmasına sonuna kadar hizmet edecek, destek olacaktır. Bu bizim için siyasi bir konudan öte vatan görevi, çiğnenmesi mümkün olmayan milli bir yemin bahsidir" ifadelerini kullandı.