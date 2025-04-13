Başkanların boykot şakalaşması

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Meclis'te gündem dışı söz alan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, CHP'li belediyelerin Volkswagen ve Audi araçların satın almasını yasakladı. Bu bağlamda 48 ATA 01 (Ahmet Aras'ın yeni alınan Audi marka makam aracı) boşsa Kavaklıdere Belediyesi'ne alabiliriz. Boş durmasın milli servet sonuçta" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

"ÇOK MANTIKLI BİR TEKLİF"

Demir'in sözleri üzerine Başkan Aras gülerek, "Başkanım çok mantıklı bir teklif gerçekten. Yasaklandı derken tabii ki bir sebebi var. Daha önceden alınanlar ile ilgili bir durum yok ama yeni alımı artık yapmıyoruz. O aracın tartışması da çok oldu başkanım. Şimdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok ilden daha büyük bir yüz ölçümüne sahip. Sürekli sahadayız, yollardayız. O yüzden güvenli bir araç gerekliydi bize. Markasının ne olduğu çok önemli değildi. Yollarda büyük kazalar da atlatıyoruz. Sonuçta alınmıştır, kullanılacaktır ama senin ihtiyacın olursa sonuna kadar gönderirim" cevabını verdi.

"SANA TOGG GÖNDERİRİM"

Demir ise "Daha önce Osman Başkanımız da çok eleştiri almıştı aracından dolayı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bunu siyasi olarak da söylemiyorum, bir helikopteri olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Sonuçta hizmeti hızlı bir şekilde üretmemiz lazım" dedi. Esprili bir sohbete dönüşen 'boykot' konusu, Başkan Demir'in "Bizim araç ne oldu şimdi başkanım?" sorusu üzerine karşılıklı tatlı atışmaya dönüştü. Salonda tebessüm yaratan sohbetin devamında, Başkan Aras, "Sonuçta alınmıştır, kullanılacaktır. Belediyenin mülküdür ama senin ihtiyacın olursa sonuna kadar gönderirim hiç sorun değil. Başkanım size hemen bir TOGG gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Kısa süreli yaşanan bu diyalogların ardından toplantı olağan gündemi ile devam etti.

"ARACIM 17 DEĞİL 13 MİLYON TL"

Muğla'da Ekim 2024'te Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Audi A8 marka 48 ATA 001 plakalı sıfır kilometre makam aracı satın almış, aracın fiyatının 17 milyon TL olduğu iddiaları kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Başkan Aras da yaptığı açıklamada makam aracı için ödendiği iddia edilen 17 milyon TL'nin doğru olmadığını, aracın fiyatının 13 milyon 800 bin TL olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, bu tutarın 9,5 milyon TL'sinin devlete vergi olarak ödendiğini açıklayan Aras, söz konusu aracın yalnızca makam aracı olarak kullanılmadığını, geniş kapsamlı hizmetler için alındığını belirterek aracın belediye iştiraki MUTTAŞ üzerinden satın alındığını söylemişti.