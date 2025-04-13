‘Bizim vizyonumuzu CHP anlayamaz’

Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken mesajlar da verdi. Antalya Havalimanı'nın dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire 'hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye ulaştığını belirten Erdoğan, "Antalya'nın kapıları geniş ufuklara açıldı" dedi.

KÜRESEL ÇAPTA LİG ATLANDI

Antalya'nın turizm potansiyelinin artacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizi havacılıkta küresel çapta en üst lige yükselttik. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Avroluk kira geliri elde edeceğiz. Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız" diye konuştu. Erdoğan, "Bakınız biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla durmuyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin evladı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

"ÇALIŞIP ÜRETMEYE DEVAM"

CHP lideri Özgür Özel'in Batı'ya verdiği röportajlarda sürekli Türkiye'yi kötüleyip şikayet etmesini eleştiren Başkan Erdoğan, "Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, Türkiye için üretmeye kararlıkla devam edeceğiz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. 85 milyon için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni terminal yapılarımızın, yeni yapılarımızın bir kez daha ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede yer alan kişilere tekrardan teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE BASININDAN ÖVGÜ

İsviçre'de yayımlanan Die Weltwoche dergisi "Büyük Erdoğan" başlıklı makalesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü denge siyasetindeki başarıya işaret ederek, Erdoğan için "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Türkiye'nin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir" değerlendirmesinde bulundu.