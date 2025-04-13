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‘Çocukların öldürüldüğü bir dünya masum olamaz’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Çocukların öldürüldüğü bir dünya masum olamaz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), 'Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü' konulu panelde konuştu. 2030'a 5 kala savaş bölgelerindeki milyonlarca çocuğun hala eğitime erişemediğini belirten Emine Erdoğan, "Filistin'de çocuklar bırakın okula gitmeyi, düşünebilmeyi, uzatılan mikrofonlara 'Ölmek istiyorum. Çünkü savaş yüzünden yaşamaktan yoruldum' diyor. Çocukların uykularında bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir. Kavgaların bittiği, çocukların neşeden başka bir duyguyu takmadığı, sırtlarında büyük dertleri değil, yalnızca okul çantalarını taşıdığı bir dünya diliyorum" dedi.

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