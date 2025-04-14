“Cumhurbaşkanımızın Suriye’ye gitme niyeti var”

Bakan Hakan Fidan, ADF'nin son gününde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı. Toplam 50 oturum düzenlendiğini ve 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladıklarını belirten Fidan, "Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünün altını çizdik" dedi.

'ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

"Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ihtiyacına yaptığı katkıların boyutu bellidir" diyen Bakan Fidan, "Suriye'de tarafların teknik ve askeri düzeyde belirlenmesi gerekmekte. İsrail ile karşı karşıya gelmemek üzere görüşmeler var. Burada önemli olan bir kazanın meydana gelmemesi. Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek" dedi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Fidan, Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasında görüşme olup olmayacağıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi olacak ABD'de mi olacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular." Öte yandan Rusya ve Ukrayna Savaşıyla ilgili de, "Bu dünyanın bir problemi. Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, bunu olumlu anlamda kullanmak istiyoruz. Kapsamlı barış görüşmeleri için birçok ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GAZZE HASSASİYETİ SONA ERMEMELİ'

İsrail'in yaptığı soykırıma her ülkenin bir itirazı olduğunu belirten Fidan şöyle devam etti: "Temel sorun şu: Bu durum dünyanın hemen hemen hepsinin hemfikir olduğu bir konu. Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" eleştirisi burada kendisini gösteriyor. İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması. Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın süreceği ortada. Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli. Türkiye başından itibaren kendi etki alanında elinden gelen her şeyi yapmış durumda, bütün adımları attık." Ayrıca Hakan Fidan ertelenen Japonya ziyaretini gerçekleştirmeyi düşündüğünü de söyledi.