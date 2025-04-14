Gazze için on binler yürüdü

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef alan yoğun saldırıları sonucunda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın pek çok yerinde İsrail'in soykırımına karşı eylemler devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde de İstanbul'da büyük bir yürüyüş düzenlendi. Gazze'de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi. Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz...

'BU PLAN TUTMAYACAK'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde de İstanbul'da büyük bir yürüyüş düzenlendi. Dün milyonlarca vatandaş Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüdü. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı. Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin-2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz. Bu bir halk savaşı. O nedenle Gazze'de Trump'ın dediği olmayacak. Büyük Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız. Dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık karşısında eski Suriye yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı" dedi.

YİNE HASTANEYİ VURDULAR

İsrail'in bombaladığı Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) saldırının ardından hizmet dışı kalırken, hasta ve sağlık personeli tahliye edildi. İsrail'in dün Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırının etkileri sürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çalışır durumdaki son hastane olan hastane, saldırının ardından hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, hasta ve sağlık personelinin tahliye edilmek zorunda kaldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, "Uluslararası kurumları ve ilgili yetkilileri, sağlık sektörünü uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaya çağırıyoruz" denildi. Saldırının ardından görüntülenen hastanedeki yıkım, bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi.