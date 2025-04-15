Devlet bahçeli: CHP genel başkanı otokontrolünü kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bahçeli, "Siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif ve teşmili yapılarak icrası, milli ve manevi değer yargılarının aleyhine ikmali, anayasa ve yasaların bağlayıcılığını ihlal ederek ilerleyişi hukuk ve demokraside devasa çatlaklara, hatta vahim çarpıklıklara sebep olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'mizi bu neviden bir karanlığa sürüklemek maksadıyla patent hakkına sahip olduğu kriz, kaos ve kargaşa siyasetine azgınlaşmış ihtirasların refakatiyle hız vermiştir" dedi.

'KARARA BAĞLANMALI'

"Bu partinin öne çıkan lekeli isimlerinin çıtası yükselen hakaret üslubu taşınamayacak ölçüde ağır bir yüke dönüşmüş, hıyanet sınırına kadar dayanmıştır" diyen Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortada. Bu politik kırılmanın deşifresidir. CHP'nin genel merkez binasının gayri resmi şekilde Silivri'ye taşındığını söylemek abartılı bir değerlendirme sayılmamalıdır. CHP Genel Başkanı'nın yargısal süreci ve yargı mensuplarını hedef alması basit ve bayağı bir siyaset cambazlığıdır. İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Etaplar tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir. İmza toplayarak dehşet verici iddiaların faili olan bir zanlının cezaevinden çıktığı veya çıkarıldığı görülmüş şey değildir. Özel 100 milyon imza toplasa ne olacak? CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yaptığı eğilim yoklaması da evlere şenliktir. Tek adayla yapılan oylamada oy verdirerek demokrasi devriminden bahsetmesi tuluat tiyatrosunun yeni bir versiyonudur" ifadelerini kullandı.