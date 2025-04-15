Emine Erdoğan’a “En İyi Kadın Lider Ödülü” verildi

Küresel Donörler Forumu'nca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, "En İyi Kadın Lider Ödülü" takdim edildi. Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından Bakırköy'de bir otelde düzenlenen foruma katıldı. Emine Erdoğan, "Genç kızlara çeyiz hazırlayan vakıflardan tutun, yazın soğuk su dağıtan vakıflara kadar sayısız hayır girişimi, hayatı herkes için yaşanılır kılmıştır. Bu örnekler, insanın iç dünyasında iyiliğe yer açtığı takdirde dış dünyanın cennetten bir iz düşüm olabileceğinin delilleridir. Çünkü insan, kalbinde ne varsa dış dünyada da onu gerçekleştirir. O yüzden başımızı kaldırıp dünyanın şimdiki haline baktığımızda iç dünyamızın topraklarının çoraklaştığını anlıyoruz. Amacımız, yıkılan yerleri ayağa kaldırmak, imar ve ihya etmek olmalı" dedi.