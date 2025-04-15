Üzümcü’nün konuk sanatçı ihalesine tepki

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarındaki işten çıkarmalara ve 7.7 milyon TL bedelle yapılan konuk oyuncu ihalesine tepki gösterdi.

'BU BAŞARISIZLIKTIR'

Levent Üzümcü'ye yüklenen Atmaca, "Bazı sanatçıların işine son verildikten sonra birçok deneyimli ve kıymeti sanatçının görev yaptığı şehir tiyatroları için 7.7 milyon TL'lik konuk sanatçı ihalesine çıkılmasını dikkat çekici bulduk. Dün, sahnesinin elinden alındığı iddiasıyla mazlumu oynayan Üzümcü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde faşist tavırlarla meslektaşlarının elinden sahnelerini almaktan geri kalmadı" dedi. Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün göreve gelmesi ve sonrasında yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı. Uğur İnan Atmaca, şöyle söyledi: "Yücel Erten'in görevden alınması sonrası Levent Üzümcü göreve getirildi. Tartışılan ihalenin tarihi 11.02.2025, konusu ise İzmir Şehir Tiyatroları 2025 yılı konuk sanatçı hizmeti alımı, ihale bedeli 7.795.000 TL. Onlarca deneyimli ve kıymetli sanatçının yaptığı Şehir Tiyatroları için konuk sanatçı ihalesine çıkılmasını dikkat çekici bulduk. Yücel Erten, "İzmir Şehir Tiyatrosu'nun 36 oyuncu/sanatçısı var. Her biri 4 yıllık oyunculuk eğitimini başarı ile tamamlamış diplomalı. Her biri, sınavlarda 500 küsur kişinin arasından seçilebilme becerisini gösterip kadroya alınmış. Kurumun 36 sanatçısı görev yapabilme açlığı içinde dururken; bu sanatçıların başına bir sahne makinistini rejisör olarak tayin etmek nedir? Levent Üzümcü, demokrasinin, iyiliğin ve hoşgörünün başkenti İzmir'e yakışmıyorsun!..." demişti. Bütün bu parçaları birleştirince, Üzümcü başarısızlığının faturasını kendi meslektaşlarına kesmektedir."