Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Suriye’de kimse sabrımızı sınamasın

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 15.24'te başlayan toplantının ana gündem maddeleri; öğretmen atamaları, ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele ve dış politikadaki kritik başlıklar oldu. Başkan Erdoğan, toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE GERÇEĞİ

Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemdeki meseleleri etraflıca değerlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Orta Doğu'daki her sorunun doğrudan Türkiye'yi, ekonomiyi ve güvenliği ilgilendirdiğini dile getiren Erdoğan, "Bölgedeki değişim olumlu yönde seyretmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Stratejik akıl ile dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu bir dünyada kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir" şeklinde konuştu. Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum, karşısında Suriye Hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş ihtimali ortadan kalkmıştır. Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

İklim değişikliğinin, bazen kuraklık bazen de dolu ve zirai dona neden olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm üreticilerimiz çiftçilerimize geçmiş olsun. Stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok. Bugün, üreticilerimizin zararını tazmin konusunu enine boyuna değerlendirdik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı" dedi. 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesini de veren Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" diye konuştu.