“Cuntacılık CHP’nin özgeçmişidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'cunta' sözlerini sürdürdü. Özel'in açıklamalarına AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

ÇELİK: VESAYET İDEOLOJİSİ

CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamaları ile tek parti dönemine ait zihinsel kodları ifşa ettiğini belirten Ala, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de darbelere karşı geldiğini kaydederek, "Bu ülkede cuntalarla, müdahalelerle, darbelerle mücadele ederek içinde bulunduğumuz demokratik ortamı tesis eden, vesayeti tasfiye eden AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cuntacılık, CHP'nin öz geçmişidir ve Özgür Özel bu açık gerçeği bize saldırarak kapatamayacağını bilmelidir" diye belirtti. CHP Genel Başkanı Özel'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı.