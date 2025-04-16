“İmamoğlu, Atatürk’ü siyasi rant için kullanıyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehdit sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında "Bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür" diyen İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor. Gündem olan sözlere ilişkin son açıklama CHP Delegesi ve Bitlis İl eski Başkanı Veysi Uyanık'tan geldi.

"KÜSTAH BİR İDDİA"

İmamoğlu'nun ifadelerini "Küstah bir iddia" olarak tanımlayan Uyanık, "İmamoğlu'na baktığımızda gördüğümüz şey, Atatürk'ün devrimci ruhu değil, İstanbul'da yaşanan kayyum skandalları, belediyenin kaynaklarının hesapsız kullanımı ve CHP'yi adım adım kişisel iktidar projesine dönüştürme çabasıdır. Parti yönetiminin bu rezalete sessiz kalması ise ihanet boyutundadır. Atatürk'ün partisi, bir belediye başkanının kişisel egosunu tatmin etmek için kurulmadı. Bugün CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'nun bu pervasız söylemlerini kınayacak yerde, adeta ona alkış tutuyor. Bu suskunluk, partimizin temellerini kemiren bir ihanettir" dedi.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

Uyanık, "Biz, gerçek CHP'liler olarak bu kepazeliğe seyirci kalmayacağız. Atatürk'ü anmak, onun fikirlerini savunmak ve bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. İmamoğlu'nun yaptığı gibi siyasi rant malzemesi yapmak değildir. CHP yönetimi ya bu çürümüş zihniyete dur diyecek ya da tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaktır" ifadelerini kulandı. Öte yandan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan'ın ifade verdiği öğrenildi.