ABD’den Suriye’deki asker sayısını azaltma kararı

ABD basını, ABD'nin Suriye'deki askerinin bir kısmını geri çekeceğini ve 8 askeri üssünden 3 tanesini kapatacağını iddia etti. Adı açıklanmayan ABD'li iki üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerinden 600'ünü geri çekeceği iddia edildi. Haberde, 60 gün içinde komutanların ilave bir personel azaltma gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirecekleri ve en az 500 ABD askerinin Suriye'de kalmasının önerildiği belirtildi. ABD'nin Suriye'deki 8 askeri üssünden 3 tanesini kapatacağı da öne sürülen haberde, kapatılacak üsler arasında Görev Destek Bölgesi Green Village, M.S.S. Euphrates ve çok daha küçük bir üçüncü üssün yer aldığı ifade edildi.

PLANLAR ONAYLANDI

Haberde, söz konusu planların ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından onaylandığı ileri sürüldü. Ayrıca ABD istihbarat yetkililerinin DEAŞ'ın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından hem propaganda gücünü artırmak hem de gözaltındaki militanlarını serbest bırakmak için harekete geçebileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinde 9 bin ila 10 bin arasında DEAŞ'lı terörist ve yaklaşık 35 bin aile üyesi tutulduğunu dikkat çekilen haberde, ABD ordusuna bağlı birliklerin, çekilmeye rağmen bu merkezlerin güvenliğini sağlamaya ve terörle mücadele faaliyetlerine destek vermeye devam edeceği bildirildi