Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği başladı. İstanbul'da yapılan etkinliğe katılan Emine Erdoğan, etkinlikte Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti ve Turkuvaz Kitap'tan kitap satın aldı

20 NİSAN'A KADAR AÇIK

Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti. Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı. Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki, çok kıymetli ismin katkı sunduğu bu çarşıda ünlü isimler de gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak" ifadelerini kullandı.