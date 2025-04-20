Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.