Bursalı: Egemenlik milletin gelecek çocuklarımızındır

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bursalı, mesajında 23 Nisan'ın sadece bir çocuk bayramı değil, aynı zamanda milli iradenin ve demokrasinin temelinin atıldığı anlamlı bir tarih olduğunu vurguladı.

"EGEMENLİĞİMİZİN SİMGESİ"

"23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık azminin ve egemenliğinin simgesidir" ifadelerini kullanan Bursalı, "Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda gelecek kuşaklara duyduğu güveni de tüm dünyaya ilan etmiştir. Çocuklarımız yalnızca ailelerinin değil, ülkemizin ve insanlığın umududur. Onların iyi bir eğitim alması, sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi bizlerin sorumluluğudur. AK Parti olarak çocuklarımız için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Egemenlik milletin, gelecek çocuklarımızındır" dedi