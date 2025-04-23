“Çocuklarımız medeniyet davamızın taşıyıcısı oldu”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "23 Nisan 1920, milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı, istiklal ve istikbal yolunda kararlılıkla yürüdüğü bir dönüm noktasıdır. Çocuklarımız ise yarınlarımızın teminatı, medeniyet davamızın taşıyıcısıdır" dedi. Başkan Saygılı mesajının devamında, "Bu kutlu günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aslında sadece bir bayram değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir sorumluluk bırakmıştır. AK Parti olarak eğitimden sağlığa, teknolojiden kültür ve sanata kadar çocuklarımızın her alanda en iyi imkanlarla büyümesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.