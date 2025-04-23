“PKK, kendisini feshedip silahlarını teslim etmelidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır" dedi.

'CHP ZEHİRLİ BİR ORGAN'

Mesajında ayrıca erken seçim tartışmalarına yer veren Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye de yüklenen Bahçeli, "CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlan müfrit ve müfsit bir muhalefettir. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir" ifadelerini kullandı. CHP'nin artık tehlikeli bir siyasi odak olduğunu söyleyen Bahçeli, "Milli güvenliğimiz ve demokrasi hayatımız adına zehirli bir siyasi organdır. İlk Meclis'in hatıraları CHP'de buharlaşmıştır. Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 105'inci açılış yıldönümünü iftihar duygularımla kutluyor, aziz milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum" şekliden konuştu.