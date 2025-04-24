TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihi için fevkalade önemli bir diriliş mekanı olan Birinci Meclis'teki anma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, "Hedefimiz içeride birliği, dirliği sağlayarak, memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir ve beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir" dedi.