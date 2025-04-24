Küçük kalplerin büyük bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. 81 ilde sabah saatlerinde Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan programlar, öğrencilerin şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Resmi törenlerin ardından vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kent meydanlarını doldurdu. İzmir'de de bayram birçok ilçede coşkuyla kutlandı. İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla tören başladı.

RENK KATTILAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan her yaştan çocuk, sergiledikleri gösterilerle meydana renk kattı. Öğrencilerin gösterileri izleyenler tarafından beğeni toplarken büyük de alkış aldı.