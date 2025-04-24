‘Sizlerin enerjisiyle engelleri aşıyoruz’

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kasapoğlu, kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Milli iradeye can veren, şanlı istiklal mücadelemize komuta eden Gazi Meclisimizin de 105. yaşını kutluyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güç, geleceğimiz olan çocuklarımızın tükenmez enerjisiyle ülkemizi güçlü vemüreffeh yarınlara ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyor, önümüze çıkan engelleri bu inançla aşıyoruz" ifadelerini kullandı.