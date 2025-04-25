Bakan Tunç: Minguzzi düzenlemesi gelebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün DEM Parti heyetini ağırlayarak "Terörsüz Türkiye" sürecini ele aldı. Görüşmede DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da yer aldı.

SUÇA SÜRÜKLENEN...

Tunç, öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin ceza indirimine yönelik eleştirilerini de değerlendirdi. İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi çocuklarını öldürenler için istenen ceza miktarlarının artırılmasını ve ceza indirimi uygulamasının gözden geçirilmesini gündeme getirmişti. Minguzzi'nin hunharca öldürülmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirten Tunç, "Bizim ceza sistemimizde ve dünyada da hemen hemen böyle; 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-14 yaş arası çocuklar için belli bir indirim var. 15 ile 18 arası ise üçte 1 indirim oluyor. Burada 15 yaş ile 18 yaş arasındaki aralık, 15 yaşındaki bir çocukla 17'yi bitirmek üzere olan bir çocuk arasında fiziksel olarak da duygusal olarak da biraz farklılık var. Bazı ülkeler 16-18 olarak kabul ediyor. 17-18 olarak kabul edenler de var. Bu yönde belki bir kanun değişikliği düşünülebilir mi? Biz bunlara özellikle 'suça sürüklenen çocuk' diyoruz, 'suçlu çocuk' demiyoruz. Belki ceza kanunumuzda genel hükümler kısmında yeniden bir değerlendirme söz konusu olabilir. Dava devam ediyor. O noktada mahkemenin hassasiyeti sürüyor" dedi. Bakan Tunç, gündemde genel af olmadığını da bir kez daha vurguladı.