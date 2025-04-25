‘Depremin siyaseti olmaz’

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3'üncü dış merkezi İstanbul'da açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Levent Kasrı'nın ev sahipliğini yapacağı temsilciliğin açılışına; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanları ile davetliler katıldı.

"TÜRKİYE'Yİ FARKLI LİGE TAŞIDIK"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ettiğini vurguladı. Erdoğan, TFF'nin 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye olduğunu anımsatarak, "Tam 63 yıldır UEFA'yla yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası Finali'ne, 2013 yılında FİFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa Finali'ne başarıyla ev sahipliği yaptık. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya'yla birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"HAMASET YOK, ESERLER VAR"

Türkiye'nin olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik. Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. Bu temsilcilik vasıtasıyla Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA'yla daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız" dedi.

KABİNE'DE KARAR ALINACAK

İstanbul'da meydana gelen depremin etkilediği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "AFAD'da yaptığı mız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendi. Başkan Erdoğan, "Akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların gün lük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır" şeklinde konuştu.