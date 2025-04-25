Prenses Anne Çanakkale’de

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Törende konuşan Prenses Anne, "Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var. Hep birlikte savaşanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyulacak daha iyi bir dünya için çaba göstermeliyiz" dedi. Prenses Anne, savaşta hayatını kaybedenleri anarak, yaralanan gazilerin, yıllar geçtikçe hayatını kaybettiğini dile getirdi. Onların hatıralarının solmamasını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Anne, Gelibolu'daki savaşta tüm tarafların yaşadığı acıların hayal bile edilemez olduğunu kaydetti. Prenses Anne, sıcak ve nazik karşılama için Türk halkına teşekkürlerini sundu.